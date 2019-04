CHS track team advances six to area competition

Zack Schneider earned gold in the shot put division at the District 5-3A track meet held on Thursday and punched his ticket for area contest. In all, the Coahoma High School track team advanced six individuals and one team to the next level.

"The kids fought extremely hard and as a team we ran faster than we had all season," said John-Michael Leggett, head track coach.

Also advancing on are: Sean Striegler in long jump, Joe Manning in 300 hurdles and triple jump, Gage Clark-Burdell in triple jump, Kirah Kimball in shot put, Kailey Kaczyk in 800 run, and the 4x200 relay team of Braxton Chandler, Brysen Kerby, Brice Martin, Sean Striegler.

District 5-3A Relays

April 4, 2019

Clyde

Results (Coahoma only)

Varsity Girls

400 - 7 - Katleyn Johnson, 1:11.55.

800 - 4 - Kailey Kacyzk, 2:38.93 (area qualifier); 11 - Jaeli Hernandez, 3:25.36

1600 - 11 - Jaeli Hernandez, 6:48.87

100 hurdles - 7 - Sophia Salinas, 20.24; 8 - Kathryn Manning, 20.78.

300 hurdles - 6 - Julia Mashburn, 57.72; 7 - Julia Canales, 58.51; 8 - Sophia Salinas, 59.96.

4x100 - 5 - Veda Cortez, Alexandra Montelongo, Caitlyn Corley, Madison Rodgers, 54.77.

4 x 200 - 5 - Kailey Kacyzk, Caitlyn Corley, Alexandra Montelongo, Madison Rodgers, 1:56.95

4x400 - 6 - Veda Cortez, Layla Salinas, Alexandra Montelongo, Kailey Kacyzk, 4:39.02.

Triple Jump - 5 - Kathryn Manning, 30-07.50; 8 - Julia Mashburn, 27-09.00.

Shot Put - 3 - Kirah Kimball, 31-09.75 (area qualifier); 8 - Caitlyn Corley, 28-03.00; 14 - Abigail Lopez, 23-08.50.

Discus - 14 - Abigail Lopez, 60-09.

Varsity boys

400 - 8 - Nicholas Biddison, 59.04.

800 - 12 - Nicholas Biddison, 2:31.37.

1600 - 11 - Christopher King, 5:43.34.

3200 - 8 - Christopher King, 13.34.37.

110 Hurdles - 6 - Joe Manning, 17.86.

300 Hurdles - 3 - Joe Manning, 41.76, (area qualifier); 8 - Braxton Chandler, 46.99

4x100 - 5 - Zack Schneider, Braxton Chandler, Brice Martin, Sean Striegler, 46.06

4x200 - 4 - Braxton Chandler, Kerby Brysen, Brice Martin, Sean Striegler, 1:34.35 (area qualifier)

4x400 - 6 - Ethan Biddison, Sean Striegler, Brice Martin, Joe Manning, 3:39.29.

High Jump - 9 - Gage Clark-Burdell, 5-06.00.

Long Jump - 4 - Sean Striegler, 18-11.50, (area qualifier); 8 - Brice Martin, 18-05.00; 11 - Braxton Chandler, 17-04.75.

Triple Jump - 3 - Joe Manning, 39-02, (area qualifier); 3 - Gage Clark-Burdell, 39-02.00, (area qualifier); 7 - Sean Striegler, 37-03.00.

Shot Put - 1 - Zack Schneider, 49-01.50, (area qualifier); 8 - Keegan Dobbs, 39-06.00.

Discus - 5 - Kolt Redden, 107-07; 9 - Keegan Dobbs, 97-00; 11 - Gage Clark-Burdell, 90-04.

JV Girls

100 - 6 - Providence Dickson, 15.00.

200 - 8 - Providence Dickson, 32.92.

400 - 7 - Alexandra Ramirez, 1:18.00; 8 - Victoria Harrison, 1:19.10; 11 - Hailey Grant, 1:21.30.

800 - 6 - Alba Palomino, 3:21.20; 7 - Alexandra Ramirez, 3:25.23.

1600 - 6 - Austyn Montgomery, 7:13.91.

Shot Put - 6 - Cailey Glover, 20-07.50.

JV Boys

100 - 12 - Patrick Gutierrez, 12.74; 14 - Hunter Newton, 12.97; 20 - Corbin Blair - 13.74; 21 - Vance Ott - 19.10.

400 - 5 - Brenner Gartman, 59.74.

400 (W) - 1 - Vance Ott, 1:18.80

800 - 3 - Hector Colon-Rivera, 2:24.48; 6 - D’Kota Harrison, 2:33.86

1600 - 5 - Hector Colon-Rivera, 5:42.75; 6- D’Kota Harrison, 5:46.59; 9 - Mason Hudgins, 5:56.09.

3200 - 9 - Mason Hudgins, 13.48.71.

4x100 - 5 - Patrick Gutierrez, Colin Daniels, Isaiah Martin, Josh Ruiz, 48.71.

4x200 - 5 - Colin Daniels, Isaiah Martin, Hector Colon-Rivera; Josh Ruiz, 1:42.74.

4x400 - 4 - Juan Garibay, Tony Hagins, Brenner Gartman, Isaiah Martin, 3:57.17.

High Jump - 3 - Isaiah Martin, 5-02.00.

Long Jump - 6 - Isaiah Martin, 17-02.00; 13 - Juan Gariby, 15-02.25.

Shot Put - 3 - Dylan Woods, 34-09.00; 8 - Alejandro Gonzales, 31-08.50; 16 - Vance Ott, 13-00.00.

Discus - 5 - Patrick Gutierrez, 87-06.